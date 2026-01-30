spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
Infrastrutture: Anas, a Consorzio Eteria e Webuild due lotti Ss 106 Jonica

(Adnkronos) – Anas, società del gruppo Fs Italiane, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’aggiudicazione efficace di ulteriori due lotti riguardanti la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori ricadenti nell’itinerario in variante in nuova sede tra Sibari e Corigliano Rossano, per un investimento complessivo di circa 1,2 miliardi di euro. Il Lotto 2, per una estesa di 15 km, è stato aggiudicato al Consorzio Ordinario Eteria per l’importo complessivo netto di 376,3 milioni di euro, il Lotto 1, dello sviluppo di circa 17 km, è stato aggiudicato all’impresa Webuild per l’importo complessivo netto di 531,2 milioni di euro mentre il  

“Con l’aggiudicazione dei due lotti della SS 106 ‘Jonica’ nel tratto Sibari Corigliano Rossano – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – Anas conferma il proprio impegno nel potenziamento delle infrastrutture della Calabria, con l’obiettivo di migliorare in maniera significativa i livelli di sicurezza, la qualità della mobilità e l’accessibilità dell’area ionica, favorendo al contempo lo sviluppo economico e sociale della regione”. 

I due lotti riguardano la realizzazione della nuova variante alla strada statale 106 “Jonica”, nel tratto compreso tra Coserie e Sibari, in provincia di Cosenza. Il nuovo tracciato avrà uno sviluppo complessivo di circa 32 km che sommati ai 38 in costruzione del Terzo Megalotto, tra Roseto Capo Spulico e Sibari, e ai 50 km dei sei lotti di prossimo avvio, tra Catanzaro e Crotone, consentirà di elevare le condizioni di sicurezza della dorsale ionica con ulteriori 120 km di nuova SS 106, a quattro corsie con caratteristiche autostradali. L’aggiudicazione dei due lotti, sommati ai sei lotti di prossimo avvio tra Catanzaro e Crotone dell’importo di 2,6 miliardi di euro ed al Terzo Megalotto in esecuzione, eleva l’importo totale dell’investimento sulla SS106 a oltre 5 miliardi di euro. 

L’appalto integrato, suddiviso in due lotti, riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, comprensivo dei servizi di monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale, nonché della bonifica da ordigni bellici. Le verifiche sui requisiti di ordine generale, tecnico-economico e antimafia si sono concluse con esito positivo, consentendo l’efficacia immediata delle aggiudicazioni ai sensi del Codice dei contratti pubblici. I lotti fanno parte degli interventi oggetto di commissariamento governativo affidato con dpcm del 03/02/2025, ai sensi dell’art. 4 del dl 32/2019, al Commissario Straordinario, Responsabile pro tempore della struttura territoriale Calabria di Anas Luigi Mupo. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

