spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
spot_img

Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: “Era agitatore”

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – L’Amministrazione di Donald Trump è pronta a “ridurre” il contingente Ice nel Minnesota se ci sarà cooperazione da parte del governo locale, dopo l”uccisione di Alex Pretti e Renee Good.  

Lo ‘zar’ del controllo delle frontiere Tom Homan ha anticipato, in una conferenza stampa a Minneapolis, la sua intenzione di continuare l’operazione contro l’immigrazione ma ha precisato di voler perseguire una “cooperazione di buon senso che ci consenta di diminuire gli agenti che abbiamo qui”. “Non stiamo rinunciando in alcun modo alla nostra missione. La stiamo solo rendendo più efficace”, ha aggiunto.  

Trump ha intanto parlato di Pretti, l’infermiere ucciso mentre cercava di aiutare una donna aggredita da agenti dell’Ice, come di un “agitatore e forse un insorto”.  

“Le sue quotazioni sono scese con un video appena diffuso in cui urla e sputa in faccia a un agente dell’Ice molto calmo e in controllo della situazione”, ha scritto Trump su Truth. Il video a cui si riferisce il presidente mostra Pretti in uno scontro con gli agenti federali una decina di giorni prima della sua uccisione.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie