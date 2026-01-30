spot_img
Discesa Crans-Montana annullata per le condizioni della pista, Vonn in ospedale. Cos’è successo

(Adnkronos) – Gara di Coppa del Mondo annullata a Crans-Montana. La discesa libera femminile di oggi, venerdì 30 gennaio, è stata interrotta dopo la caduta di tre delle prime sei sciatrici in gara. Tra queste, la fuoriclasse americana Lindsey Vonn, finita in ospedale. L’atleta americana, 41 anni, già campionessa olimpica di discesa libera nel 2010, ha perso il controllo in una curva, finendo nella rete di sicurezza. Per lei, un problema al ginocchio sinistro dopo la brutta caduta. Un infortunio che preoccupa il mondo dello sport, a una settimana dal via dalle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la caduta di Lindsey Vonn e la successiva discesa di un apripista dopo la terza interruzione, il direttore di gara Peter Gerdol ha dichiarato la gara di Crans-Montana conclusa. 

“Ha un po’ di dolore, quindi è meglio fare qualche approfondimento” ha spiegato il due volte campione olimpico Aksel Lund Svindal, allenatore dell’americana. “Il fisioterapista ha fatto alcuni controlli e sembrava tutto a posto, ma c’erano cose di cui non era sicuro al 100%, quindi siamo andati in ospedale per verifficare”. 

milano-cortina-2026/protagonisti

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

