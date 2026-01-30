spot_img
venerdì 30 Gennaio 2026
Champions, sorteggio playoff: Juve-Galatasaray, Atalanta-Borussia Dortmund e Inter-Bodo

(Adnkronos) –
Juventus, Inter e Atalanta hanno conosciuto le avversarie nei playoff di Champions League, definite dal sorteggio di oggi venerdì 30 gennaio. La squadra di Chivu se la vedrà con il Bodo Glimt, mentre i bianconeri affronteranno il Galatasaray. Per la Dea, ci sarà invece l’ostacolo Borussia Dortmund. A Nyon sono stati definiti anche gli eventuali accoppiamenti degli ottavi di finale, per cui ci sarà poi un nuovo sorteggio. 

Ecco tutti gli accoppiamenti degli spareggi (andata tra 17 e 18 febbraio, ritorno il 24-25 febbraio): 

Monaco-Psg 

Juve-Galatasaray
 

Atalanta-Borussia Dortmund
 

Inter-Bodo Glimt
 

Olympiacos-Bayer Leverkusen 

Qarabag Newcastle 

Benfica-Real Madrid 

Brugge-Atletico Madrid 

Il sorteggio di oggi ha definito anche quelli che potrebbero essere gli ottavi di finale per le squadre italiane. Se l’Inter dovesse superare il turno contro il Bodo Glimt, affronterebbe una tra Sporting e Manchester City. In caso di vittoria ai playoff, la Juve se la vedrebbe con Tottenham o Liverpool. Non semplice nemmeno per l’Atalanta, che in caso di passaggio del turno affronterebbe il Bayern o l’Arsenal. 

Ecco tutti gli accoppiamenti possibili:  

Arsenal vs una tra: Atalanta o Dortmund, Leverkusen o Olympiacos 

Bayern Monaco vs una tra: Atalanta o Dortmund, Leverkusen o Olympiacos 

Liverpool vs una tra: Juve o Galatasaray, Atletico o Brugge 

Tottenham vs una tra: Juve o Galatasaray, Atletico o Brugge 

Barcellona vs una tra: Psg o Monaco, Newcastle o Qarabag 

Chelsea vs una tra: Psg o Monaco, Newcastle o Qarabag 

Sporting vs una tra: Real o Benfica, Inter o Bodo 

Manchester City vs una tra: Real o Benfica, Inter o Bodo 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

