venerdì 30 Gennaio 2026
Cattani (Sanofi): “Con Bpco diventano 11 le indicazioni per dupilumab”

(Adnkronos) – “E’ un momento di grande soddisfazione, perché la ricerca e sviluppo legata a dupilumab raggiunge il picco più alto. Questa nuova indicazione” nella broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco), che “sarà approvata a breve, sarà l’undicesima: è come avere una pipeline all’interno di un singolo farmaco. Capita raramente nella storia delle imprese farmaceutiche”. Così Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta, in occasione dell’incontro sulla Bpco e la prima terapia biologica mirata, organizzato a Milano dalla farmaceutica. 

“Siamo sempre impegnati nello sviluppare nuovi farmaci e nuovi vaccini in tante aree terapeutiche diverse – aggiunge Cattani – L’immunologia è la nostra stella polare: abbiamo l’ambizione di essere la prima azienda biofarmaceutica al 2030 concentrata nell’immunologia e nelle immunoscienze per trasformare la vita di pazienti che combattono con patologie che hanno un carico sociale e clinico rilevante. Sanofi e Regeneron investono ogni anno oltre 8 miliardi di dollari in Ricerca e Sviluppo e oggi celebriamo il frutto di questi investimenti, alzando ancor di più il livello della ricerca scientifica, che sarà accessibile a breve ai pazienti, rispetto alla Bpco: una patologia che ha un impatto enorme sull’aspettativa di vita e sulla qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie”.  

