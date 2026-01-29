spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
Trump: "Non dormo durante riunioni governo, ma sono noiose"

“Non dormo durante le riunioni di gabinetto. Chiudo gli occhi perché noioso…”. Donald Trump presiede la riunione del suo cabinet alla Casa Bianca. Il meeting tra il presidente e i membri del governo dura ‘solo’ un’ora e venti, meno della metà rispetto al record di quasi 3 ore registrato in uno dei precedenti appuntamenti. “Non parleranno tutti, l’ultima volta abbiamo avuto una conferenza stampa che è durata 3 ore”, dice Trump che, dopo il consueto interminabile intervento iniziale, cede la parola ad alcuni dei segretari presenti. 

 

“Qualcuno ha detto: ‘Trump ha chiuso gli occhi’. Guardate, era tutto abbastanza noioso… Amo queste persone, ma sono tante. Ed era diventato un po’ noioso. Io non stavo dormendo, avevo chiuso gli occhi e pensavo ‘voglio andarmene da qui’. Non dormivo, non dormo molto”, dice il presidente difendendosi dall’accusa di aver schiacciato un pisolino in una delle ultime riunioni. “Qualcuno mi ha beccato mentre chiudevo gli occhi e ha detto che stavo dormendo. Sono qui tra questi due”, dice riferendosi a Marco Rubio e Pete Hegseth. “Se dormissi mi sveglierebbero dicendo ‘boss devi svegliarti’.  

