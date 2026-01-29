Terremoto nel Palermitano, scossa di magnitudo 3.7

(Adnkronos) – Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata registrata alle 2.03 a Blufi (Palermo), a una profondità di 37 Km.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
(Adnkronos) – Una scossa di terremoto oggi di magnitudo 3.7 della scala Richter è stata registrata alle 2.03 a Blufi (Palermo), a una profondità di 37 Km.
—
cronaca
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.