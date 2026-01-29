Sinner in semifinale agli Australian Open, come cambia ranking e quanto guadagna

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open 2026. Venerdì 30 gennaio il tennista azzurro sfida Novak Djokovic nell’ultimo atto dello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Sinner si è qualificato al penultimo atto del torneo dopo aver battuto l’americano Ben Shelton nei quarti, mentre il serbo ha approfittato del ritiro di Lorenzo Musetti, infortunatosi dopo aver vinto i primi due set.

Il match con Djokovic è importante per Sinner anche in chiave ranking, con l’azzurro a rincorrere il primo posto di Carlos Alcaraz, che ha già migliorato il risultato dello scorso anno, quando si era fermato ai quarti di Melbourne, e mette in palio una buona fetta del ricco montepremi degli Australian Open.

Sinner si trova al momento al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista. L’azzurro deve scartare 2000 punti all’inizio del torneo, avendo conquistato il trofeo lo scorso anno, mentre lo spagnolo ‘soltanto’ 400, quelli dei quarti di finale persi contro Djokovic lo scorso anno. Lo spagnolo è già a quota 800 grazie alla semifinale conquistata battendo il padrone di casa De Minaur, e potrà guadagnare ancora se dovesse battere Alexander Zverev, numero tre del mondo, nel penultimo atto del torneo.

Sinner anche ha raggiunto quota 800, ma è ancora ‘in negativo’ di 1200 punti. Ma come può cambiare la situazione? Nel caso ‘peggiore’ per Sinner, ovvero con Jannik eliminato in semifinale e con Alcaraz che vince il trofeo, la forbice massima potrebbe arrivare a 3650 punti: lo spagnolo volerebbe a quota 13.650 nella classifica generale, mentre l’azzurro arriverebbe a 10.30.

Nel caso che potrebbe essere più favorevole per Sinner invece, con Alcaraz eliminato da Zverev e l’azzurro ad alzare la coppa, il divario sarebbe di ‘soli’ 950 punti. In caso di finale Sinner-Alcaraz invece: con una vittoria di Jannik il divario sarebbe di 1450 punti, (11.500 contro 12.950), mentre se trionfasse Carlos riuscirebbe ad arrivare a +2850 (13.650 contro 10.800).

La semifinale conquistata a Melbourne è già valsa a Sinner una buona fetta del ricco montepremi degli Australian Open, ma l’assegno potrebbe ‘ingrandirsi’ ancora in caso di finale ed eventuale conquista della coppa.

Con la sfida con Djokovic l’azzurro si è assicurato un premio di 1.250.000 dollari australiani, che equivalgono a circa 717mila euro. In caso di finale guadagnerebbe circa 1,2 milioni di euro, mentre la vittoria del torneo gli varrebbe ben 2,4 milioni. Ecco il montepremi completo:

Primo turno: 150.000 dollari australiani (circa 86mila euro)

Secondo turno: 225.000 dollari australiani (circa 129mila euro)

Terzo turno: 327.750 dollari australiani (circa 188mila euro)

Ottavi: 480.000 dollari australiani (circa 275mila euro)

Quarti: 750.000 dollari australiani (circa 430mila euro)

Semifinale: 1.250.000 dollari australiani (circa 717mila euro)

Finale: 2.150.000 dollari australiani (circa 1,2 milioni di euro)

Vincitore: 4.150.000 dollari australiani (circa 2,4 milioni di euro)

