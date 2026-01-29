spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
spot_img

Quintieri: “Rapporto Sport 2025 conferma importanza quadro sistematico e aggiornato”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “E’ il terzo anno consecutivo che presentiamo il rapporto sport con Sport e Salute, un osservatorio che stiamo cercando di migliorare. L’attenzione verso lo sport sta crescendo non solo per aspetti agonistici, ma anche economici e sociali ed è importante fornire dati, informazioni e metodologie rigorose. Dobbiamo ringraziare anche l’Istat. Solo con dati ufficiali si acquista credibilità e si permette di fare confronti con altri Paesi”. Lo ha detto il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Beniamino Quintieri alla presentazione del Rapporto Sport 2025 al Foro Italico,  

“Il Rapporto conferma l’importanza di disporre di un quadro informativo aggiornato e sistematico, capace di orientare in modo efficace le politiche pubbliche di sviluppo del settore sportivo. La lettura integrata dei dati economici, occupazionali e sociali consente di valutare l’impatto degli investimenti e di programmare interventi sempre più mirati e sostenibili sui territori. In questo percorso, la collaborazione istituzionale tra soggetti pubblici e operatori del sistema sportivo rappresenta un elemento essenziale per costruire politiche basate su evidenze e obiettivi condivisi. Come Istituto per il Credito Sportivo e Culturale continueremo a sostenere questo processo, affiancando amministrazioni e stakeholder attraverso strumenti finanziari e di analisi a supporto di una crescita equilibrata, innovativa e inclusiva del settore”, ha aggiunto Quintieri.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie