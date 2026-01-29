spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
spot_img

Piogge, venti e mareggiate: maltempo si sposta di nuovo al Sud

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il maltempo si sta spostando nuovamente verso il Sud con successive perturbazioni atlantiche che porteranno piogge, venti e mareggiate. 

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un cambiamento dell’obiettivo italiano delle perturbazioni: dopo aver interessato con fenomeni anche intensi il Centro-Nord, i cicloni punteranno nei prossimi giorni il Sud. 

Nelle prossime ore le piogge più intense interesseranno Sardegna, Lazio e Basso Tirreno; si tratterà di un nuovo sistema perturbato arrivato direttamente dall’Oceano Atlantico, ricco di umidità. Avremo altre piogge nella giornata di giovedì su tutta la fascia occidentale, ma continuerà a nevicare fino al pomeriggio anche sul Triveneto. 

La situazione da monitorare più attentamente sarà però quella legata alle condizioni meteomarine: sono previste onde fino a 3-4 metri sottocosta con mareggiate sulla Sardegna occidentale, su Sicilia settentrionale, occidentale e meridionale e su tutto il Basso Tirreno. 

Da venerdì il moto ondoso tenderà in parte ad attenuarsi, anche se resterà vigoroso specialmente intorno alle Isole Maggiori con altre possibilità per mareggiate nel weekend; i marosi non saranno intensi come quelli portati dal ciclone Harry la scorsa settimana, ma il quadro idrogeologico sarà comunque da monitorare, il territorio costiero del Sud al momento è fragile e localmente compromesso. 

Il fine settimana vedrà altre piogge in particolare in Sardegna, Sicilia e Calabria. 

Il flusso atlantico non si fermerà con la fine di gennaio: anche la prima parte del nuovo mese vedrà arrivare piogge con temperature sopra la media del periodo; dal giorno della Candelora (lunedì 2) è previsto un nuovo fronte che colpirà anche il Nord e il Centro Italia. 

L’Autunno torna dunque a gennaio e febbraio, con il suo carico di pioggia, temperature sopra la media e “sospiri” più miti oceanici: ma attenzione, alcune proiezioni modellistiche non escludono un netto cambiamento dello scenario da metà febbraio, con il vero e crudo Inverno che potrebbe tornare con sorprese sensazionali. 

 

Giovedì 29. Al Nord: tempo più asciutto, locali nebbie in pianura. Al Centro: spiccata instabilità. Al Sud: maltempo sulle regioni peninsulari e sul Nord della Sicilia. 

Venerdì 30. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulla Toscana. Al Sud: piogge specie sul basso Tirreno. 

Sabato 31. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, qualche pioggia sulle Adriatiche, nevischio in collina. Al Sud: piogge su Sardegna, Sicilia e Calabria, meno altrove. 

Tendenza: domenica ancora a tratti instabile con piogge specie sulle Isole Maggiori, da lunedì nuova perturbazione. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie