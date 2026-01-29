spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
spot_img

“Non dovete aiutare l’Ice”, in consiglio comunale arriva Batman

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Sono disgustato. Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all’Ice. Dovete garantire che non ci sarà nessuna collaborazione”. Davanti al City Council di Santa Clara, in California, si presenta Batman. E alza la voce nei confronti delle autorità cittadine. Un uomo, vestito con il costume del supereroe DC Comics, prende la parola nella seduta pubblica e nel poco tempo a disposizione chiede – o meglio intima – che la città non offra nessun sostegno o collaborazione agli agenti federali dell’Ice, l’agenzia che contrasta l’immigrazione illegale e che è nella bufera dopo le violenze in Minnesota. 

 

“Sono di fronte davanti ad un consiglio di codardi. E se non agite, non siete solo codardi. Siete traditori”, tuona Batman. “Fate qualcosa, garantite che non ci sarà collaborazione con l’Ice. Garantite che non vengano destinate all’Ice altre risorse, prima che qualcuno muoia. Fate qualcosa, agite con coraggio”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie