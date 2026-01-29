spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
La volta buona, Benedicta Boccoli: “Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme”

(Adnkronos) –
“Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme”. Benedicta Boccoli ospite oggi a La volta buona ha confidato il segreto del suo matrimonio che dura da quasi trent’anni: la non convivenza.  

L’attrice – che si è sposata lo scorso agosto con l’attore Maurizio Micheli, suo compagno storico dal 1998 – ha confidato di aver vissuto insieme al compagno solo i primi tempi della relazione: “All’inizio mi diceva che potevamo dividere l’armadio. Ma io volevo stare a casa mia”.  

 

Una scelta che si è rivelata vincente, il vero segreto del loro matrimonio: “Non ci annoiamo mai, poi facciamo anche lo stesso mestiere e lavoriamo spesso insieme”. Poi ha ammesso: “Io non potrei mai stare con qualcuno che non fa il mio stesso mestiere. Stiamo insieme da 28 anni e non cambierei nulla”. 

