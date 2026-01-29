spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
Imprese, Tiloca (CamCom Sassari): "Camera del Futuro portale modellato per aziende del Nord Sardegna"

(Adnkronos) – “Abbiamo accolto, modellato e sviluppato questo progetto con lo sguardo rivolto al territorio del Nord Sardegna e ai suoi imprenditori”. Franca Tiloca, dirigente dell’Area Anagrafe della Camera di Commercio, ha così presentato quelle che sono le idee alla base del lancio del progetto ‘Camera del Futuro’, presentato oggi. 

“Il nostro progetto – aggiunge – non sostituisce i servizi erogati finora, ma ne aggiunge di nuovi seguendo l’innovazione data dalla tecnologia”. Uno strumento importante, come detto da Tiloca, che pone particolare attenzione sul futuro e sul territorio: “Questo è un progetto che guarda al futuro, che introduce nuovi servizi, ma che allo stesso tempo è attento e concentrato sul feedback che daranno le imprese del territorio, al fine di rendere questi servizi più performanti per le imprese e gli imprenditori”. 

