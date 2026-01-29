Food, Roca (Findus): “Minestrone Findus compie 60 anni, un pilastro del nostro assortimento italiano”

(Adnkronos) – I sessant’anni del minestrone Findus “non rappresentano solo un semplice anniversario, ma la celebrazione di uno dei nostri ‘prodotti icona’, nonché uno dei pilastri del nostro assortimento in Italia, da sempre”. Sono le dichiarazioni di Renato Roca, country manager Italia di Findus, in occasione della conferenza stampa, organizzata dall’azienda a Milano, per celebrare il il 60esimo anniversario del Minestrone Findus, nato nel 1966 nello storico stabilimento di Cisterna di Latina. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della survey inedita condotta da AstraRicerche sul legame degli italiani con il minestrone.

“Il Minestrone nasce negli anni ‘60, in un contesto di cambiamento nella società italiana, ed è uno dei primi prodotti nati nello stabilimento di Cisterna di Latina, subito dopo i Pisellini Primavera, e tuttora viene prodotto lì – spiega Roca – Rappresenta per noi uno dei punti di forza della nostra capacità di fare agricoltura, del rapporto con il territorio e con la filiera agricola. Al suo interno troviamo infatti un mix di 15 verdure tutte prodotte in Italia da agricoltura sostenibile. Il Minestrone Findus rappresenta quindi la sintesi di tutto ciò che sappiamo esprimere dal punto di vista agricolo, della produzione dei vegetali e anche da un punto di vista simbolico: l’evento di oggi si chiama ‘Scalda l’Italia da 60 anni’, perché il minestrone offre un momento di riposo, di calore, di convivialità e voglia di casa. Tutti valori che continuiamo a tenere in questo prodotto, anche dopo 60 anni”.

Findus è legata tanto alla tradizione quanto all’innovazione: “Il nuovo prodotto è un Minestrone Tradizione con pasta, che vede una partnership con Garofalo, un marchio premium nel mondo della pasta, e nasce da approfondimenti fatti con consumatori e shopper. Sappiamo, infatti, che i consumatori arricchiscono spesso il minestrone con altri ingredienti trovati in casa. Una delle modalità tipiche di arricchimento del minestrone è abbinarlo proprio alla pasta – sottolinea – Quindi abbiamo voluto offrire un prodotto dall’alto contenuto di servizio e di gusto, un minestrone con pasta, olio di oliva e parmigiano Reggiano appunto, per dare un contenuto di servizio, ma soprattutto di gusto, ai nostri consumatori”. “I nostri vegetali rappresentano poco più della metà dei nostri volumi venduti in Italia e il 30-35% del fatturato circa. Il minestrone, da solo, è uno dei prodotti più importanti in quanto entra in 4 milioni di famiglie italiane e rappresenta il 34,9% di quota di mercato dei minestroni a valore in Italia. L’anno scorso, a Cisterna, sono state prodotte 16 milioni di confezioni e 13mila tonnellate di minestrone. Per quanto riguarda i vegetali, Cisterna produce e lavora 20mila tonnellate di vegetali all’anno. Penso, quindi, che questi siano numeri che rappresentano da soli l’importanza di questo comparto per noi”, conclude.

