spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
spot_img

Crans-Montana, media: c’è un quarto indagato

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La Procura della Repubblica vallesana ha iscritto una quarta persona nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana. A rivelarlo è Rts, precisando che si tratta del capo del dipartimento di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana, che sarà interrogato dai procuratori incaricati dell’inchiesta sulla tragedia del 1° gennaio. Secondo le informazioni raccolte da Rts, sarà ascoltato tra una settimana, il 6 febbraio. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il comune di Crans-Montana non ha effettuato ispezioni al bar Le Constellation dal 2019.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie