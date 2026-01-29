spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
Coppa Italia delle Regioni, Olesen (Novo Nordisk): "Partnership per lotta a obesità e diabete"

(Adnkronos) – “Essere official health partner della Lega Ciclismo Professionistico per noi è strategico perché ci permette di sviluppare i nostri obiettivi di prevenzione, assistenza e cura di patologie come l’obesità e il diabete. La Coppa delle Regioni rappresenta un’occasione unica: una piattaforma per la sensibilizzazione e la prevenzione di queste malattie”. Lo ha dichiarato Jens Pii Olesen, General Manager di Novo Nordisk Italia, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 

“Quando sei un’azienda come la nostra – ha aggiunto Olesen – leader mondiale nell’assistenza alle persone con obesità e diabete, e puoi collaborare con cinque Ministeri e sette ex ciclisti professionisti, riesci davvero a costruire una piattaforma per farti conoscere e comunicare a tutti quanto l’esercizio fisico e l’attività fisica siano importanti per la salute. Questa Coppa inoltre arriva davvero in ogni angolo e in ogni comunità locale d’Italia come nessun altro evento. In ogni tappa, come Novo Nordisk, abbiamo un nostro ‘villaggio’ allestito per dialogare con gli operatori sanitari, con le associazioni di pazienti e gli stakeholder locali su come possiamo migliorare la salute delle persone a livello locale”. 

Olesen ha inoltre sottolineato l’impegno di Novo Nordisk nel contrasto all’obesità infantile: “L’obesità infantile in Italia è un problema enorme. Il 40% dei bambini in Italia è obeso o in sovrappeso. Per la prima volta nella storia ci troviamo di fronte a bambini che vivono meno dei loro genitori a causa dell’obesità. Quindi è fondamentale affrontare questo problema a livello globale ma anche nelle comunità locali. Il nostro ruolo è duplice: da un lato innoviamo il trattamento trovando cure per sconfiggere l’obesità e il diabete; dall’altro cerchiamo anche di contribuire a organizzare un’assistenza professionale ed efficace per l’obesità e il diabete per tutti in Italia”. 

