Bianca Balti, un anno dopo l’ultima chemio: “Il mio corpo è sopravvissuto”

(Adnkronos) –

A un anno dall’ultima seduta di chemioterapia, Bianca Balti ha voluto ricordare questo passaggio importante condividendo sui social una riflessione personale legata ai suoi capelli, simbolo del percorso che ha vissuto sulla sua pelle. La modella ha ripercorso, attraverso un video, la perdita e la ricrescita, documentata mese dopo mese.

Balti aveva annunciato nel settembre 2024 di aver ricevuto una diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio. La modella, portatrice della mutazione genetica BRCA1, si era sottoposta in precedenza a una mastectomia preventiva nel 2022.

“Un anno fa c’era la mia ultima chemioterapia”, ha esordito la modella ricordando il 28 gennaio del 2025. “Nessuna campana. Nessuna cerimonia. Per motivi che ancora mi rendono triste, quel momento è passato silenzioso – e ha lasciato un sapore amaro che ancora porto. Ma molti di voi mi chiedono dei miei capelli”, ha scritto a corredo del video.

“Eccoci qui. Questo è stato il mio viaggio. Nessun prodotto. Nessun trucco. È ricresciuto più spesso… e molto più ricciolo di quanto non fosse mai stato prima. È selvaggio, abbastanza ingestibile, e lo amo più di quanto possa spiegare”, ha continuato.

“Ogni giorno – ha scritto la modella – mi ricordano che il mio corpo è sopravvissuto. Mai dare per scontati i capelli. Se stai leggendo questo, fammi un favore: baciali ‘ti amo’ e ringraziali”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)