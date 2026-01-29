spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
Australian Open, Sinner-Djokovic: domani semifinale, programma e orario tv

7

(Adnkronos) –
Jannik Sinner in campo nella seconda semifinale degli Australian Open 2026. L’azzurro, testa di serie numero 2 e campione in carica, domani venerdì 30 gennaio affronterà – in diretta tv e streaming, con ogni probabilità anche in chiaro – il serbo Novak Djokovic, numero 4 del tabellone, nel match in programma non prima delle 9.30 italiane. 

Sinner e Djokovic chiuderanno il programma della giornata sul campo della Rod Laver Arena. L’azzurro arriva all’appuntamento dopo il netto successo nei quarti di finale contro lo statunitense Ben Shelton, battuto in 3 set. Djokovic, invece, ha beneficiato del ritiro di Lorenzo Musetti, fermato da un problema muscolare e costretto ad abbandonare la sfida dei quarti di finale dopo aver vinto i primi 2 set. 

 

Sinner e Djokovic si affrontano per l’undicesima volta in carriera. L’azzurro conduce 6-4 nei precedenti, grazie soprattutto a 5 vittorie consecutive in una striscia aperta dalla fine del 2023. A gennaio 2024, Sinner in Australia si è imposto nella semifinale avviandosi poi a conquistare il primo dei due titoli consecutivi ottenuti a Melbourne. 

 

 

 

La prima semifinale, invece, vedrà protagonisti lo spagnolo Carlos Alcaraz e il tedesco Alex Zverev. Il numero 1 del mondo e la testa di serie numero 3 scenderanno in campo non prima delle 4.30 italiane. Il programma della Rod Laver Arena si apre con la finale del doppio misto: alle 2 italiane, il match tra Gadecki/Peers e Mladenovic/Guinard. 

 

In attesa di annunci sulla trasmissione del match Sinner-Djokovic in diretta tv in chiaro, la semifinale degli Australian Open sarà disponibile sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Il torneo è visibile su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.  

 

