giovedì 29 Gennaio 2026
Australian Open, Rybakina in finale: affronterà Sabalenka

(Adnkronos) – Sarà Rybakina-Sabalenka la finale del singolare femminile all’Australian Open, in programma sabato 31 gennaio 2026. La tennista kazaka andrà a giocarsi il titolo nell’ultimo atto dello Slam dopo aver avuto la meglio su Jessica Pegula in semifinale (vittoria in due set, con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e 40 minuti). Decisivo il tie-break nel secondo parziale per chiudere un match molto combattuto. Curiosità: la finale di sabato sarà una riedizione del 2023, quando a vincere era stata l’attuale numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka.  

