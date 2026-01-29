spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
Ascolti tv, 28 gennaio: De Martino supera Scotti col 23.3%


E’ Canale 5 con ‘Una Nuova Vita’ interpretato da Anna Valle a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, mercoledì 28 gennaio. Il film è stato visto da 2.990.000 spettatori con uno share del 18.7%. Rai1, che ieri trasmetteva ‘Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero’ si piazza al secondo posto con 2.519.000 spettatori, totalizzando il 14.5% di share. Bene su Rai3 ‘Chi l’ha Visto?’, che ha tenuto davanti allo schermo 1.317.000 spettatori con il 7.9% di share, mentre La7, con la replica di ‘Una Giornata Particolare’ con Aldo Cazzullo ha ottenuto un ascolto medio di 1.034.000 spettatori e il 5.7% di share. Rai2, con ‘Ricatto d’amore’, ha convinto 880.000 spettatori per il 4.7% di share, mentre Italia1, che ieri con ‘Le Iene’ proponeva ‘Inside’, è stato la scelta di 834.000 spettatori con il 6.3%. Rete4, con ‘Realpolitik’ condotto da Tommaso Labate, ieri è stato visto da 481.000 spettatori per il 3.6% di share.  

Nell’access prime time, ‘Affari Tuoi’ ha totalizzato 4.966.000 spettatori ottenendo il 23.3% e sorpassando ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale5, che ha avuto un ascolto medio di 4.889.000 spettatori pari al 23.1% di share.  

