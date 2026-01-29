spot_img
giovedì 29 Gennaio 2026
spot_img

A Solomeo arriva Zanna Bianca: il capolavoro di Jack London sul palco del Teatro Cucinelli

Eventi e CulturaSolomeo
12

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

Un viaggio nel cuore della natura e dell’anima, tra il bianco del Grande Nord e il battito antico della foresta. Domenica prossima, al Teatro Cucinelli di Solomeo, torna protagonista la grande narrazione teatrale con Zanna Bianca, della natura selvaggia, spettacolo scritto e diretto da Francesco Niccolini insieme a Luigi D’Elia, che ne è anche interprete. L’appuntamento, inserito nella Stagione 25/26 a cura del Teatro Stabile dell’Umbria (TSU), è in programma nel pomeriggio, con inizio alle 17.30, e si rivolge a un pubblico di tutte le età, a partire dai sette anni.

Lo spettacolo, vincitore degli Eolo Awards 2019 e del Premio Festebà 2019, nasce come un omaggio a Jack London, ai suoi romanzi e alla sua vita avventurosa. È una storia di lupi, di neve e di libertà, capace di restituire il respiro primordiale del mondo e la sua infanzia più remota. Dalle prime immagini della lupa che dà alla luce i cuccioli fra le nevi, fino al destino di uno di essi — Zanna Bianca, il lupo più celebre della letteratura — la scena si apre come un racconto epico e sensoriale.

Niccolini e D’Elia tornano a raccontare la natura, abbandonando questa volta la presenza umana per entrare nel punto di vista degli animali. Dopo dieci anni di storie dedicate all’ambiente e al rapporto tra uomo e paesaggio, gli autori scelgono di farsi voce della foresta e delle sue creature, restituendo il mistero e la potenza del mondo selvaggio. Zanna Bianca è uno spettacolo che “corre sulla neve”, un monologo fisico e poetico che alterna momenti di silenzio a gesti pieni di ritmo e forza, come fenditure nel bianco del palco.

«I lupi – spiega Niccolini nelle note di regia – sono esseri sociali, capaci di prendersi cura dei più anziani, di condividere il cibo e di modificare le loro tecniche di caccia a seconda delle difficoltà. Le loro pellicce trasportano semi lungo i sentieri della foresta: in fondo, i lupi piantano gli alberi».

Un frammento poetico che riassume il senso profondo dello spettacolo: la connessione invisibile fra tutti gli esseri viventi. Il lavoro si ispira sì a White Fang, ma trae linfa anche da Il richiamo della foresta, fondendo mito e scienza, letteratura e leggenda. «Siamo stati infedeli a Jack London – aggiunge Niccolini – ma fedeli al suo spirito. Il nostro Zanna Bianca non è un cane da salotto, è la corsa nel bosco, il battito della vita allo stato puro».

Lo spettacolo, consigliato dai sette anni in su, è pensato come un viaggio condiviso fra adulti e bambini, un’esperienza evocativa che restituisce il desiderio di libertà e di contatto con la natura. Zanna Bianca, della natura selvaggia rappresenta un omaggio appassionato alla resilienza e alla forza dell’immaginazione, ma anche un invito a riscoprire il valore dell’essere vivi, lontani dalle comodità artificiali del mondo moderno.

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie