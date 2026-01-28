‘Spie’ di Andrea nel Palazzo reale, Kate e Carlo furiosi

(Adnkronos) –

L’ex principe Andrea avrebbe delle ”spie” all’interno del Palazzo reale, con grande preoccupazione di Kate Middleton. Mentre quello che teme re Carlo è un ritorno dell”’arrogante” fratello nella vita pubblica, dato che Andrea avrebbe manifestato la volontà di trovare una nuova partner. E lo stesso desiderio sarebbe stato espresso dell’ex moglie Sarah. E’ quanto hanno riferito fonti ben informate al magazine ‘Closer’, sottolineando che le principesse Eugenia e Beatrice, figlie di Andrea, starebbero facendo quadrato attorno al padre, costretto a lasciare la dimora nella quale ha vissuto per 22 anni.

“Andrea fa molto affidamento su Beatrice ed Eugenia per rimanere informato e coinvolto” nella vita reale e ”la percezione è che le usi come ‘occhi e orecchie’ e, che siano spie intenzionali o meno, questo sta creando sfiducia”, afferma la fonte. Il risultato è che Kate, nota per un atteggiamento pacato in pubblico, dietro le porte del palazzo è in realtà ”furibonda”. Senza voler intervenire su Beatrice ed Eugenia, Kate non vuole che Andrea ”sussurri in sottofondo durante le decisioni reali”, scrive Closer.

“Non fatevi ingannare: Kate è una vera potenza. E’ gentile e premurosa, ma sa anche essere spietata. E’ una vera regina in erba”, spiega la fonte citata dalla rivista. “La rabbia di Kate va oltre una questione di principio. Ha lavorato duramente per ricostruire la fiducia nella monarchia dopo anni di scandali e vedere Andrea ‘rientrare’ è come uno schiaffo in faccia”, prosegue la fonte. Secondo Kate, infatti, per l’ex principe non è cambiato molto dopo lo scandalo Epstein dato che mostra ”lo stesso senso di superiorità”. Anche re Carlo, tra l’altro, sarebbe ”preoccupato” dalle intenzioni del fratello e di sua ex moglie Sarah Ferguson di fare ritorno alla vita pubblica.

Kate “è profondamente protettiva nei confronti di William e dei loro figli, e detesta che questo dramma aleggi ancora sulla famiglia mentre cercano di costruire il loro futuro. William è paziente, ma questo lo ha messo alla prova: ci si aspettava che Andrea si ritirasse in silenzio, e questo non è successo”, prosegue la fonte di Closer. Re Carlo teme proprio di ”subire ulteriori umiliazioni nei prossimi mesi” dato che, come ha detto una fonte della famiglia reale, l’ex principe Andrea ”sta parlando di come vorrebbe tornare a frequentare qualcuno”. Quindi ”i reali sono preoccupati di cosa potrebbe combinare una volta che avrà ripreso a comportarsi completamente secondo le sue regole. Invece di nascondersi e accettare le conseguenze come speravano, sta aumentando l’arroganza che lo ha portato fin qui”.

Per quanto riguarda Sarah, la fonte citata da Closer a condizione di anonimato sostiene che secondo l’ex duchessa: “Non c’è motivo per cui non possa rimettersi in gioco nel mondo e trovare un uomo ricco che le renderà il resto dei suoi giorni molto più facili. Ha sempre avuto un certo fascino che attrae uomini potenti e ricchi e, secondo lei, non l’ha perso”.

