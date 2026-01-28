spot_img
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd scende

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia stabile, il Pd cala e il Movimento 5 Stelle cresce. Cambia tutto nel podio secondo il sondaggio Noto per Porta a Porta che oggi, 28 gennaio, indica le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, sempre primo partito con ampio margine, non presenta variazioni rispetto alla rilevazione dello scorso 5 novembre e si attesta al 30%. Il Partito Democratico cala dello 0,5% e ora vale il 21,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, guadagna lo 0,5% e raggiunge l’11,5%.  

Stabile Forza Italia al 9%, mentre la Lega all’8% perde mezzo punto (-0,5%). Alleanza verdi e sinistra è al 6% (+0,5%). Azione perde mezzo punto (-0,5%) ed è al 3,5%, come Italia viva-Casa riformista al 3% (-0,5%). Infine stabili Noi moderati all’1,5%, +Europa all’1% e Udc allo 0,5%.  

In generale, il centrodestra, comprensivo dell’Udc, scende al 50% (-0,5%), come il campo largo al 43,5% (-0,5%). La stima dell’affluenza resta al 57%. 

politica

