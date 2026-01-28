Shoah, Papa: “Mai più l’orrore del genocidio”

(Adnkronos) – “Mai più l’orrore del genocidio”. Il Papa all’indomani del Giorno della Memoria rinnova il suo accorato appello per un mondo libero da ogni pregiudizio e antisemitismo.

“Ieri – ha ricordato il Pontefice a braccio al termine dell’udienza generale – ricorreva la Giornata internazionale di commemorazione della memoria delle vittime dell’Olocausto che ha dato la morte a milioni di ebrei e a numerose altre persone. In questa annuale occasione di doloroso ricordo, chiedo all’Onnipotente il dono di un mondo senza più antisemitismo e senza più pregiudizio, oppressione, e persecuzione per alcuna creatura umana. Rinnovo il mio appello alla comunità delle Nazioni affinché sia sempre vigilante così che l’orrore del genocidio non si abbatta più su alcun popolo e si costruisca una società fondata sul rispetto reciproco e sul bene comune”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)