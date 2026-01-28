Roma, arrivano i semafori ‘smart’: rosso scatta quando si va troppo veloci

(Adnkronos) –

Semafori ‘smart’ per allontanare il rischio di incidenti e garantire maggiore sicurezza sulle strade di Roma. Si prevede che la prima arteria interessata dalla sperimentazione sarà la Cristoforo Colombo: è proprio lungo la via che collega il centro città con il litorale di Ostia che presto potrebbero comparire, in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali, i primi dispositivi tecnologici che fanno scattare il rosso se il mezzo va troppo veloce. E’ il contenuto di una mozione presentata dai consiglieri capitolini Dario Nanni, Giovanni Zannola e Riccardo Corbucci, già approvata dall’Aula Giulio Cesare la scorsa settimana. I semafori rispondono al segnale inviato da sensori in grado di monitorare la velocità delle auto (verranno installati metri prima); in caso il conducente superi i limiti consentiti scatterà automaticamente il rosso fermando così la sua corsa.

“L’intento è quello di dissuadere dall’alta velocità nell’ambito di una sfida che è in primo luogo culturale. Credo che questa tecnologia sia un buon deterrente e non ci stiamo inventando nulla: i semafori intelligenti non sono una novità, in provincia di Trento sono già utilizzati”, sottolinea all’Adnkronos Dario Nanni primo firmatario del provvedimento. “Vorrei precisare che il rosso non scatterà all’improvviso, ma i sensori che monitorano la velocità, in prossimità di incroci e attraversamenti pedonali, saranno posti tra i 150 e 300 metri prima, secondo quanto stabilirà la Polizia locale”, chiarisce il consigliere capitolino.

“Prima dell’avvio della sperimentazione – aggiunge Nanni – c’è un iter da rispettare: ci sarà innanzitutto una riunione tecnica con la Polizia locale e il Dipartimento Mobilità, si faranno quindi dei sopralluoghi e si verificherà la tecnologia. La mozione è stata approvata all’unanimità. Da parte di questa Amministrazione c’è tutto l’interesse di migliorare la sicurezza stradale, mi auguro che i semafori intelligenti siano presto installati in città”.

