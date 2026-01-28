spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

Otto e mezzo, domani Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Lilli Gruber

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Domani, giovedì 29 gennaio, dalle 20:35 su La7 un nuovo appuntamento con Lilli Gruber e Otto e mezzo, lo spazio di approfondimento quotidiano dell’access prime time. Ospite in studio l’imprenditore ed editore Leonardo Maria Del Vecchio. Al centro, come sempre, l’analisi delle più importanti notizie di attualità e politica. Nella puntata, anche l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini e il direttore editoriale del Secolo d’Italia Italo Bocchino. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie