spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

La tempesta Kristin colpisce il Portogallo, almeno 4 morti

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – La tempesta Kristin, che ha colpito il Portogallo la notte scorsa, ha causato almeno quattro morti nella regione di Lisbona e nella parte centrale del Paese. Lo ha riferito la Protezione Civile portoghese. 

Tra le vittime si contano una persona a Vila Franca de Xira, alla periferia di Lisbona, la cui auto è stata colpita da un albero. Un’altra persona è morta a Monte Real, nel distretto di Leiria (Portogallo centrale), a causa del crollo di una struttura metallica. Altre due vittime sono state registrate nel comune di Leiria. 

Con forti acquazzoni e raffiche di vento fino a 150 km/h, la tempesta Kristin ha anche causato danni ingenti.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie