spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

Henry Cavill è Highlander, ecco le prime immagini del nuovo film

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – A cinque anni dall’annuncio che Henry Cavill, già volto di ‘The Witcher’ e di Superman, sarebbe stato il protagonista del remake di ‘Highlander’ arrivano finalmente le prime immagini del film. A condividerle sui social è lo stesso attore britannico. “Buon primo sguardo a Highlander! È stato un viaggio davvero impegnativo per me, di cui vi parlerò quando sarà il momento giusto, ma poter condivdere questo è un momento speciale. Spero che vi piaccia”, sono le parole di Cavill. 

Già da questi scatti si riconosce lo stile di Chad Stahelski, regista di tutti i film della serie di ‘John Wick’. Sarà lui a dirigere il reboot del cult del 1986 che, oltre a Cavill, vede nel cast anche Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie