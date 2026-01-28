Generazione Z insegna a boomers a navigare sicuri in rete, al via ‘Nonno clicca qui’ 

(Adnkronos) – A partire dal 10 febbraio, il progetto “Nonno Clicca Qui” porterà un’innovativa esperienza di apprendimento intergenerazionale in 20 centri anziani in tutta Italia. L’iniziativa nasce dall’urgenza di colmare un gap digitale preoccupante: solo il 4,4% degli adulti tra i 65 e i 74 anni possiede competenze digitali e informatiche di base, nonostante molti “over 65” continuino a lavorare e utilizzino quotidianamente dispositivi tecnologici. Le porte dei centri anziani si apriranno per accogliere un incontro unico tra nonni Baby Boomers e nipoti della Generazione Z. Durante il tour, 1.600 studenti provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado si trasformeranno in veri e propri docenti, insegnando a circa 4.000 nonni come utilizzare strumenti digitali moderni, navigare sul web in sicurezza e sfruttare le opportunità della rete.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Fondazione Longevitas Ets, promuove un dialogo intergenerazionale sull’educazione tecnologica, avvicinando due generazioni che comunicano in modi sempre più diversi e affrontando insieme le sfide del mondo digitale. I vantaggi dell’iniziativa sono molteplici. Oltre a favorire l’interazione tra generazioni distanti, il progetto pone particolare attenzione alla sensibilizzazione sul tema della cyber sicurezza. Quest’ultima sarà una delle tematiche principali dei webinar che accompagneranno l’iniziativa, coinvolgendo oltre 20.000 famiglie, tra docenti, genitori e ragazzi.

La formazione utilizzerà il metodo “learning by doing” con attività pratiche su Pc, tablet e smartphone, rendendo i nonni autonomi nell’utilizzo di qualsiasi dispositivo. Gli argomenti trattati includeranno: accesso e utilizzo di internet, servizio di posta elettronica, conoscenza e uso delle App, e accesso ai servizi della pubblica amministrazione tramite Spid. “Nonno Clicca Qui” rappresenta un’opportunità per trasformare gli “immigrati digitali” della generazione Boomer in utenti consapevoli della rete, guidati dai “nativi digitali” della Generazione Z. Un incontro che valorizza l’esperienza dei nonni e le competenze tecnologiche dei nipoti, creando un ponte tra passato e futuro. Il progetto è realizzato dal Moige – Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con la Polizia di Stato, Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani e con il contributo del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.

