“Fico scioccato per stato psicologico Trump”: il retroscena sull’incontro a Mar-a-Lago

(Adnkronos) – Il premier slovacco Robert Fico sarebbe rimasto “scioccato” per lo “stato psicologico” del presidente Usa Donald Trump dopo averlo incontrato a Mar-a-Lago, e lo avrebbe riferito ai leader dell’Ue a margine del Consiglio europeo d’emergenza tenutosi la settimana scorsa a Bruxelles per discutere delle minacce Usa sulla Groenlandia. Lo rende noto Politico, citando “cinque diplomatici europei informati sulla conversazione” avvenuta tra i capi di Stato e di governo europei e sottolineando il peso particolare dei commenti del politico slovacco, in quanto stretto alleato di Trump.

Stando a due diplomatici, scrive la testata paneuropea, Fico avrebbe usato le parole “pericoloso” e “fuori di testa” per descrivere l’impressione ricevuta dal presidente degli Usa durante il loro faccia a faccia nella tenuta in Florida. Il premier slovacco non ha espresso le sue osservazioni nel corso dei colloqui formali, ma durante un capannello informale tra alcuni leader e alti funzionari Ue. “Sebbene nessuno dei diplomatici che hanno parlato con Politico fosse presente, i singoli leader li hanno informati separatamente sul contenuto della conversazione poco dopo la stessa”, sottolinea la testata, precisando che quattro fonti provengono da altrettanti diversi governi Ue e la quinta sia un alto funzionario europeo.

In seguito alla pubblicazione dell’articolo, Fico è intervenuto via social, respingendo “con enfasi le menzogne del portale Politico su come avrei valutato il mio incontro con il presidente degli Usa D. Trump in occasione di un vertice informale a Bruxelles. Nessuno ha sentito nulla, nessuno ha visto nulla, non ci sono testimoni, ma nulla ha impedito al portale Politico di inventare menzogne”.

Il premier slovacco ha precisato di “non aver parlato al vertice informale di Bruxelles” e sottolineato di concordare “con molte strategie del presidente degli Usa, ma con alcune no. Onestamente mi aspettavo che, dopo la mia dura dichiarazione sul Venezuela, la mia visita negli Usa sarebbe stata annullata. Ciò non è accaduto, il che mi fa apprezzare ancora di più l’incontro con il presidente americano”, ha aggiunto.

Dal canto suo, la portavoce della Casa Bianca Anna Kelly aveva già smentito l’articolo, definendole “notizie assolutamente false provenienti da anonimi diplomatici europei che cercano di darsi importanza. L’incontro a Mar-a-Lago è stato positivo e produttivo”. Politico riporta anche quanto affermato da un alto funzionario dell’amministrazione Trump, che era presente all’incontro tra i due, secondo cui non ci sono stati momenti imbarazzanti o scambi bizzarri: l’incontro sarebbe stato “piacevole, normale” e avrebbe incluso “alcuni scambi scherzosi immortalati da un fotografo della Casa Bianca”. Di contro, secondo un diplomatico Ue che ha riportato alla testata parole riferitegli dal proprio leader, Fico sembrava “traumatizzato” dal suo incontro con il presidente Usa.

“Anche a prescindere dalle osservazioni di Fico, i leader e gli alti funzionari europei sono sempre più preoccupati per l”imprevedibilità’ del presidente degli Usa, secondo un sesto diplomatico dell’Ue, che non è stato informato direttamente da un leader sulla conversazione della scorsa settimana. I timori sulla salute del presidente degli Usa stanno ‘rapidamente diventando un argomento più dibattuto a tutti i livelli’, ha dichiarato un funzionario dell’Ue coinvolto nelle discussioni politiche a Bruxelles e tra le capitali”, scrive Politico.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)