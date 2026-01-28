spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

Djokovic si prende un warning e litiga con l’arbitro: “Stavo cercando il mio cappello”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Novak Djokovic litiga con l’arbitro agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista serbo sfida Lorenzo Musetti nei quarti di finale dello Slam di Melbourne e a inizio secondo set ha lasciato trasparire tutto il suo nervosismo. Dopo il cambio di campo che ha seguito il primo game del parziale Djokovic ha ‘perso’ il suo cappello, attardandosi al servizio. 

L’arbitro, per tutta risposta, gli ha rifilato un warning e il serbo non l’ha presa bene: “Stavo cercando il mio cappello, mi stavo cambiando. Avresti potuto avvisarmi, da gentiluomo e da persona che fa sport da un paio di decenni”, ha detto verso l’arbitro, visibilmente infastidito. 

“Pensi che sia giusto? Non sto dicendo che sia contro le regole, ma avresti potuto avvisarmi, giusto? Avresti potuto dirmi ‘Ehi Novak, sbrigati’. Giusto?”, ha concluso Djokovic, che però non è riuscito a far ‘cambiare idea’ al giudice di sedia, tenendosi quindi il warning e andando a servire scuotendo la testa. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie