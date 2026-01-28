spot_img
Corea del Sud, ex First lady condannata a 20 mesi di carcere per corruzione

(Adnkronos) – Un tribunale di Seul ha condannato l’ex First lady sudcoreana Kim Keon Hee a un anno e otto mesi di carcere per corruzione, in seguito all’incarcerazione del marito Yoon Suk Yeol dopo aver dichiarato la legge marziale nel 2024. “L’imputata è condannata a un anno e otto mesi di reclusione”, ha dichiarato il giudice Woo In-sung del tribunale distrettuale centrale di Seul. 

Il tribunale di Seul ha dichiarato Kim colpevole di aver accettato tangenti dalla controversa setta religiosa ‘Unification Church’, tra cui una borsa Chanel e una collana di diamanti Graff. L’ex First lady è stata invece assolta dall’accusa di manipolazione del mercato azionario e di cospirazione con il marito per ottenere sondaggi d’opinione gratuiti. In proposito, il tribunale ha parlato di prove insufficienti e di prescrizione scaduta. Kim è stata anche assolta per aver ricevuto una seconda borsa Chanel.  

I procuratori avevano stimato che il valore complessivo di azioni, tangenti e sondaggi ammontasse a 1,15 miliardi di won coreani, pari a circa 813mila dollari. Kim “ha abusato del suo status per perseguire un profitto”, ha scritto il giudice Woo In-seong nella sentenza. ”L’imputata non ha rifiutato i costosi articoli di lusso forniti in relazione a un favore speciale”, anzi ”era ansiosa di riceverli e di usarli per adornarsi”, ha affermato il giudice. Tuttavia, ha aggiunto Woo, Kim non aveva chiesto i regali, non aveva trasmesso al marito alcuna richiesta della chiesa e ora sta “riflettendo su se stessa”. 

Sia i pubblici ministeri, sia gli avvocati difensori di Kim possono presentare ricorso contro la sentenza. “Kim Keon Hee ha sfruttato il suo status di moglie del presidente per ricevere facilmente denaro e beni costosi, ed è intervenuta ampiamente in varie nomine del personale”, ha affermato Min Joong-ki, che ha guidato il team del procuratore speciale, il 29 dicembre, dopo aver concluso le indagini durate 180 giorni. 

 

