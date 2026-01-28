spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

Champions League, oggi Napoli-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 28 gennaio, i campioni d’Italia in carica affrontano il Chelsea al Maradona nell’ultima giornata della fase campionato. La squadra di Conte, al momento 25esima a 8 punti, va a caccia degli ultimi punti per la qualificazione playoff. I Blues, ottavi con 13 punti, hanno bisogno invece di punti che potrebbero risultare decisivi peril passaggio diretto agli ottavi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Chelsea, in campo stasera alle 21:  

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte 

Chelsea (4-2-3-1) Sanchez; Gusto, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Estevao, Fernandez, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Rosenior 

Napoli-Chelsea, big match dell’ultima giornata della fase campionato di Champions League, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie