spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

Carlo Conti ospite domenica a ‘Verissimo’

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite, per la prima volta, di ‘Verissimo’, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. A darne notizia è un post sul profilo Instagram della trasmissione: “Uno dei conduttori più amati e stimati della televisione italiana. Per la prima volta domenica a #Verissimo… Carlo Conti!”, si legge nell’annuncio. Il conduttore, in procinto di guidare il suo quinto festival di Sanremo, sarà protagonista di un’intervista ritratto. La puntata di domenica andrà in onda alle 15.30 su Canale 5.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie