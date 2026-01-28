Calcio DCPS Umbria-Marche: Perugia si riscatta con Silvestri, Angelana vola verso le finali

Un pomeriggio di sport e solidarietà quello vissuto sabato 24 gennaio allo stadio “Fioroni”, dove si è svolta la seconda giornata del Campionato II Livello Umbria-Marche organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Prima del calcio d’inizio, però, il silenzio ha avvolto il campo per ricordare Alessandro, il giovane calciatore dell’ASD Angelana scomparso tragicamente durante a Bastia. I funerali si terranno domenica ad Assisi.

Il minuto di raccoglimento è stato officiato da Don Mauro, cappellano del Perugia Calcio, che ha impartito una benedizione ai presenti. Alla cerimonia ha partecipato commosso il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, che è poi rimasto ad assistere alle partite in programma. Durante tutta la settimana erano giunti all’Angelana, alla famiglia di Alessandro e all’Istituto Serafico di Assisi dove il ragazzo risiedeva, innumerevoli attestati di solidarietà.

Dopo il momento di raccoglimento, sul terreno di gioco sono tornate le emozioni dell’agonismo che caratterizzano la Quarta Categoria. I ragazzi del Perugia hanno disputato due incontri secondo la formula che prevede anche il terzo tempo, con risultati opposti.

Nella prima partita la squadra biancorossa ha dovuto cedere il passo alla Superga 48, che si è imposta per 5-1 nonostante il Perugia avesse dominato il match e sprecato una serie infinita di occasioni. L’unica rete perugina è stata firmata da Adriano Silvestri, che però non è bastata a contenere l’offensiva degli spoletini.

Il riscatto è arrivato nella seconda gara, dove i Grifoni allenati da Tommaso Mariano hanno travolto 7-2 la Pontevecchio, rompendo finalmente il ghiaccio. Protagonista assoluto ancora Silvestri, autore di una tripletta, affiancato dalle doppiette di Guerra e Venanzi. Il bomber si è finalmente sbloccato e si sta affermando come uno dei più forti giocatori italiani del secondo livello. Se verrà costituita una Nazionale Italiana, Silvestri sarà sicuramente tra i convocati.

La Pontevecchio si è presentata al Fioroni con molti infortunati e l’abile mister Boriosi poco ha potuto fare per limitare il peso delle assenze. Onore comunque agli avversari per la presenza in campo nonostante le difficoltà.

Negli altri incontri della giornata, da segnalare la prima vittoria stagionale del Città di Castello, salito quest’anno di categoria, che ha battuto 2-0 la Pontevecchio. L’Anthropos Civitanova Marche ha superato 1-0 la Superga 48.

Nel campionato di terzo livello, disputato sabato 17 gennaio, l’Angelana si conferma dominatrice battendo 9-4 la Nuova Alba e 9-0 il Foligno 1928. La società di Massa Martana sembra davvero partita per aggiudicarsi il titolo regionale e volare alle finali nazionali di Tirrenia (Pisa), previste per fine maggio. Lo scorso anno l’ASD Junior Città di Castello centrò il terzo posto assoluto, sconfitta solo dal Torino in semifinale.

Da sottolineare la serietà del Foligno Calcio 1928 che, nonostante l’epidemia influenzale avesse colpito i suoi ragazzi, si è presentato regolarmente al Fioroni schierando due squadre. Prima vittoria stagionale anche per la Nuova Alba, che ha superato 5-4 proprio il Foligno.

Nel campionato promozionale Fun & Play, bella vittoria dell’Ellera nei confronti dell’Atletico BMG. La giornata ha confermato il valore sociale e sportivo del calcio paralimpico, dove oltre ai risultati sul campo conta il senso di comunità che lega atleti, tecnici e tifosi.