mercoledì 28 Gennaio 2026
Australian Open, semifinale Sinner-Djokovic verso diretta in chiaro

Jannik Sinner vola in semifinale agli Australian Open 2026 dopo aver battuto nei quarti Ben Shelton. Il fuoriclasse azzurro affronterà Novak Djokovic nel penultimo atto dello Slam australiano, dopo il passaggio del turno dell’ex numero uno contro Lorenzo Musetti (ritiratosi per infortunio). Ma dove vedere Sinner-Djokovic in tv e streaming? Ecco data e orario del match.  

La semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic è in programma venerdì 30 gennaio, non prima delle 9:30 ora italiana. 

La semifinale degli Australian Open Sinner-Djokovic sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Il torneo è visibile su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max. Manca solo l’ufficialità, ma Sinner-Djokovic sarà trasmessa anche in chiaro sul Nove.  

