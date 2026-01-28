spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
spot_img

Australian Open, oggi Sinner-Shelton – Diretta

adn-primapagina
17

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio il tennista azzurro affronta l’americano Ben Shelton, numero sette del mondo – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne.  

Il numero due del mondo arriva all’appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Shelton invece ha battuto Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud. 

In caso di passaggio del turno, Sinner sfiderà in semifinale Novak Djokovic, che si è qualificato sfruttando il ritiro di Lorenzo Musetti per infortunio. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie