mercoledì 28 Gennaio 2026
Australian Open, oggi Musetti-Djokovic – Diretta

2

(Adnkronos) – Torna in campo Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, martedì 27 gennaio, sfida Novak Djokovic – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Musetti arriva all’appuntamento con il fuoriclasse serbo dopo aver eliminato, nei turni precedenti, Raphael Collignon, Lorenzo Sonego, Tomas Machac e Taylor Fritz agli ottavi. Djokovic invece ha battuto Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, raggiungendo i quarti grazie al ritiro di Mensik. 

In caso di passaggio del turno, Musetti sfiderebbe in semifinale il vincente di Sinner-Shelton. 

 

