mercoledì 28 Gennaio 2026
Ascolti tv, 27 gennaio: ‘Morbo K’ su Rai vince il prime time con il 15,6%

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la miniserie ‘Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero’ vista da 2.539.000 telespettatori (share del 15,6%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con il film ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ che ha ottenuto 2.180.000 telespettatori e uno share del 15%. Medaglia di bronzo per la partita di Coppa Italia Fiorentina-Como, trasmessa da Italia1, che ha interessato 1.600.000 telespettatori (share dell’8,3%).  

Fuori dal podio, su La7 ‘DiMartedì’ ha realizzato 1.480.000 telespettatori e il 9,5% di share mentre su Rai2 ‘Boss in Incognito’ ha totalizzato 920.000 telespettatori e il 6% di share. Su Rai3 il programma ‘FarWest’ è stato seguito da 715.000 telespettatori (share del 4,9%) mentre sul Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ ha interessato 576.000 telespettatori e il 3,4% di share. Su Retequattro ‘È Sempre Cartabianca’ è stata seguita invece da 482.000 telespettatori (share del 4%). Nell’access prime time a vincere è stata ‘La Ruota della Fortuna’ che su Canale 5 ha realizzato 5.273.000 telespettatori e il 25,2% di share. Su Rai1 ‘Cinque Minuti’ ha conquistato 4.285.000 telespettatori (share del 21,4%) mentre ‘Affari Tuoi’ ha interessato 4.973.000 telespettatori raggiungendo il 23,6% di share. Nella fascia preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ ha realizzato 4.911.000 telespettatori (share del 28,8%) mentre su Canale5 ‘Caduta Libera’ è stata seguita da 2.598.000 telespettatori (16,4%).  

