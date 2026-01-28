spot_img
mercoledì 28 Gennaio 2026
Alvaro Morata segna “il gol più importante” della sua vita. Poi, il messaggio a Campello

(Adnkronos) –
Alvaro Morata è tornato in campo e ha segnato “il gol più importante” della sua vita. Lo spagnolo ha commentato il momento sui social dopo Como-Fiorentina: “Per molto più di un gol. Grazie a tutte le persone che mi sono state accanto”. La Fiorentina è stata eliminata dalla Coppa Italia negli ottavi di finale, perdendo 3-1 grazie ai gol di Sergi Robert, Nico Paz e appunto Morata dopo il vantaggio iniziale di Piccoli. 

L’esultanza dell’attaccante è stata travolgente, con tutti i compagni di squadra che sono corsi ad abbracciarlo. Nel post match, il calciatore ha parlato con la voce rotta dall’emozione: “Mi hanno aiutato tantissimo in questi mesi, fuori dal campo. Ho avuto la fortuna questa sera anche di tornare a giocare e fare gol Non voglio esagerare e non do certo per la bellezza e la qualità ma questo è forse uno dei più importanti se non il gol più importante di tutta la mia vita per quello che c’è dietro”. Le sue parole ai microfoni Mediaset nel post Fiorentina-Como.  

 

Il ritorno in campo di Morata segna la fine di un lungo periodo di stop: era fermo dal 6 dicembre a causa di una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, subita nel match contro l’Inter. Il rientro era previsto per metà febbraio, ma lo spagnolo è riuscito a tornare proprio per la gara di Coppa Italia contro il Como. 

Molti hanno interpretato il messaggio sui social – “grazie a tutte le persone che mi sono state accanto” – come un possibile riferimento anche ad Alice Campello. Negli ultimi mesi, infatti, la coppia è stata al centro di numerose indiscrezioni che ipotizzano una rottura tra Morata e la moglie.  

