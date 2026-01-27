spot_img
Vingegaard, brutta caduta in allenamento per… staccare un amatore

(Adnkronos) – Brutta caduta in allenamento per Jonas Vingegaard. Il fuoriclasse danese della Visma-Lease a Bike, due volte vincitore del Tour de France, è caduto in allenamento in bici vicino a Malaga, nel tentativo di staccare un amatore che stava cercando di seguirlo durante la sua sessione di lavoro. “Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti” ha scritto oggi sui propri canali social la Visma, aggiungendo anche un importante messaggio per gli amatori, in termini di sicurezza. 

“In generale, come squadra vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto. Per il bene vostro e degli altri, vi preghiamo di lasciare spazio ai corridori durante gli allenamenti e di garantire loro il massimo spazio e tranquillità possibile”. 

 

La notizia della caduta di Vingegaard è il tema del giorno per gli appassionati di ciclismo. Su X, per esempio, alcuni utenti hanno ripostato una serie si account Strava che hanno dato testimonianze sull’episodio. 

L’utente Pedro Garcia Fernandez ha detto che Jonas è caduto in discesa a grande velocità, mentre un altro utente ha scritto di aver visto il campione danese vicino al guardrail, con ferite sul viso dopo la brutta caduta.  

