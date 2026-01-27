spot_img
martedì 27 Gennaio 2026
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia scende e Pd cresce

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cala, il Pd cresce e il divario diminuisce. Il duello tra i primi due partiti cambia secondo il sondaggio Ixé, con le intenzioni di voto oggi 27 gennaio in caso di elezioni. Fratelli d’Italia si conferma al top ma rispetto al rilevamento precedente, effettuato a novembre 2025, perde terreno. 

Il partito guidato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, cede l’1,2% e ora si attesta al 29,1%. Il Partito Democratico rispetto a 2 mese fa guadagna lo 0,8% e arriva al 22,6%. Passo indietro del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che lascia sul terreno lo 0,8% e scivola al 12,2%. 

Segue Forza Italia, all’8,4% dopo aver perso lo 0,7% in 2 mesi. La Lega passa dal 7,8% all’8%. Avanzano anche Verdi e Sinistra, ora al 7,2%. Azione passa dal 3% al 3,3%, Italia Viva scivola dal 2,6% al 2,3%. Seguono +Europa (1,8%) e Noi Moderati (1%). 

Tra le coalizioni, il centrodestra vale il 46,5%. Pd, M5S e Verdi Sinistra insieme sono al 42%, a cui potrebbe aggiungersi il 2,3% di Italia Viva.  

