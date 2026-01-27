spot_img
Scuole di Corciano, stanziati 70mila euro per l’offerta formativa 25-26

Il Comune ha firmato giovedì 23 gennaio una convenzione con le scuole del territorio per l’anno scolastico 2025/2026, confermando il proprio impegno concreto a sostegno dell’istruzione e delle famiglie. L’accordo prevede uno stanziamento complessivo di 70mila euro destinato a finanziare progetti di ampliamento dell’offerta formativa e servizi educativi.
La convenzione coinvolge la Direzione didattica di Corciano e l’Istituto comprensivo Bonfigli. Le risorse, messe a disposizione direttamente dall’amministrazione comunale, rappresentano un investimento non obbligatorio ma fortemente voluto per rafforzare la qualità e l’accessibilità del sistema educativo locale.

I fondi saranno utilizzati per progetti gratuiti o a compartecipazione calmierata, destinati a bambini, ragazzi e nuclei familiari. Le risorse potranno essere impiegate anche per il potenziamento di servizi di supporto educativo, in base alle esigenze che emergeranno nel corso dell’anno scolastico.
Accanto al finanziamento dei progetti, la convenzione disciplina la collaborazione tra Comune e scuole per l’organizzazione di servizi scolastici fondamentali come la mensa e le attività di post-scuola. L’accordo prevede modalità di rendicontazione puntuali per garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

«Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità – dichiara il vicesindaco Sara Motti – Con questa convenzione il Comune di Corciano ribadisce la propria attenzione verso le famiglie e verso l’istruzione delle giovani generazioni, sostenendo le scuole non solo nei servizi essenziali ma anche nella progettualità educativa».
Il vicesindaco ha sottolineato la valenza politica dell’intervento. «È una scelta politica chiara – ha aggiunto Motti – accompagnare bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita e offrire un supporto concreto alle famiglie».
La convenzione avrà validità per l’intero anno scolastico 2025/2026, garantendo continuità nell’erogazione dei servizi e nella realizzazione dei progetti educativi sul territorio comunale.

