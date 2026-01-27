spot_img
martedì 27 Gennaio 2026
Referendum giustizia, il sondaggio Ixè: testa a testa tra sì e no

(Adnkronos) – Risultato in bilico per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. E’ il quadro delineato dal sondaggio Ixè. Stando alla fotografia scattata dall’istituto di ricerca, il fronte del sì, a gennaio 2026, si attesterebbe intorno al 50,1% (contro il 53% di novembre) mentre quello del no sarebbe al 49,9% (47% a novembre). Per quanto riguarda l’affluenza, il 61,5% degli italiani dovrebbe partecipare alla consultazione. L’8,5% ha deciso che non voterà sicuramente. La quota indecisi, secondo il sondaggio, arriva al 30%. 

Il 45% del campione ritiene di conoscere i temi al centro della consultazione. Il 37% ha una conoscenza sommaria, mentre il 18% ignora l’argomento. Per il 37,2% è una sorpresa che non sia necessario il quorum 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

