martedì 27 Gennaio 2026
“Olocausto ingigantito” per il 14% degli italiani, il sondaggio

(Adnkronos) – Il 14% degli italiani pensa che l’Olocausto sia stato ingigantito. E’ quanto emerge da un sondaggio sulla popolazione maggiorenne residente nel nostro Paese, diffuso da Youtrend in occasione del Giorno della Memoria. 

Il sondaggio evidenzia che il 14% degli italiani condivide l’affermazione “L’Olocausto degli ebrei nella Germania nazista è stato ampiamente esagerato”: per l’8% questa frase è sicuramente vera e per il 6% lo è probabilmente. “Considerando che i maggiorenni residenti in Italia sono 49 milioni, si stima che questa posizione negazionista sia condivisa da circa 7 milioni di persone – sottolinea Youtrend – Al contrario, per tre quarti del campione l’affermazione secondo cui il racconto della Shoah è stato ingigantito è sicuramente (66%) o probabilmente falsa (9%) e il restante 11% non sa”. 

