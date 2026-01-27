spot_img
martedì 27 Gennaio 2026
spot_img

Luppi (Msd): “Sotatercept farmaco innovativo per ipertensione polmonare”

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “È un’innovazione vera e certificata”, riconosciuta come tale “dalla Fda – Food and Drug Administration statunitense, dall’Ema – European medicines agency e dalla nostra Aifa – Agenzia italiana del farmaco”. Sotatercept è infatti “il primo di una nuova classe di farmaci in grado di agire, per la prima volta, sulla causa dell’ipertensione arteriosa polmonare (Iap), con la possibilità di farla regredire e di migliorare lo stato di salute del paziente”. Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, commenta, all’incontro con la stampa organizzato oggi a Milano, l’approvazione del rimborso di sotatercept per il trattamento della patologia, negli adulti. 

L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara, “ma questo non ci impedisce di concentrarci con la stessa passione, con lo stesso orgoglio e lo stesso entusiasmo – afferma Luppi – perché tutti devono poter avere diritto a una buona salute”. Trattandosi “spesso di pazienti giovani, è importante che si possa dare l’opportunità di tornare a vivere una vita che possa essere davvero più di qualità e più in salute”. 

Il trattamento innovativo “è forte di un incredibile mole di dati: addirittura 4 studi clinici in fase III di cui 2 sono stati interrotti perché non c’era confronto rispetto al miglior standard di cura – sottolinea – Continueremo ad andare avanti nello studio potenziale di altre indicazioni – assicura Luppi – e, sicuramente, continueremo anche con altri farmaci per questa area terapeutica. Non dobbiamo fermare la ricerca – rimarca – dobbiamo lavorare in partnership con le istituzioni e con il privato, perché si possa accorciare il più possibile il tempo della diagnosi e puntare anche sull’innovazione digitale e tecnologica per avere degli alleati della terapia e della prevenzione”. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie