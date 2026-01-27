spot_img
martedì 27 Gennaio 2026
spot_img

Lucano (Miele Lunigiana Dop): “Con Dop e Igp garanzia di tracciabilità”

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Il miele biologico italiano ha bisogno di essere riconosciuto come un’importante nicchia. Con lo sviluppo del retail e di una grande distribuzione che si allarga e si amplia fortemente, vengono spesso inclusi – anche per ragioni di quantità – mieli provenienti dall’estero. Talvolta, purtroppo, si tratta di prodotti di dubbia provenienza ed è quindi necessaria una tracciabilità chiara. La Dop e Igp sono una risposta evidente di garanzia a questa tracciabilità”. Sono le parole di Giuseppe Lucano, direttore marketing del Consorzio di tutela del Miele della Lunigiana Dop, intervenuto oggi a Roma, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie