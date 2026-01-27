Georgina Rodriguez compie gli anni, Ronaldo: “Auguri alla donna della mia vita”

(Adnkronos) – “Buon compleanno alla donna della mia vita”. Poche parole piene d’amore. Così Cristiano Ronaldo ha celebrato oggi, martedì 27 gennaio, il compleanno di Georgina Rodriguez, la modella argentina che ha spento 32 candeline.

Una dedica importante che arriva dopo la proposta di matrimonio. Lo scorso agosto, infatti, la coppia ha annunciato che convolerà a nozze. “Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, aveva scritto Georgina a corredo di una foto che mostrava l’anello scelto da Ronaldo.

La coppia sta insieme dal 2016 e ha avuto cinque figli: Bella Esmeralda, Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo e Alana Martina.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)