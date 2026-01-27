spot_img
martedì 27 Gennaio 2026
spot_img

Francesco Albergo nominato esperto al Consiglio superiore di Sanità

adn-primapagina
9

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Francesco Albergo è stato nominato Esperto del Consiglio superiore della sanità, con provvedimento firmato dal ministro della Salute, Orazio Schillaci. Professore associato di Economia aziendale, direttore Operativo della Lum School of Management e Direttore del Laboratorio di Controllo di Gestione e Activity Based Costing dell’Università Lum – informa l’ateneo in una nota – Albergo “svolge da anni un’attività di ricerca sui temi del Management e dell’Economia sanitaria, adottando un approccio fondato su analisi, misurazione e governance dei sistemi complessi”. 

La nomina rappresenta un incarico di “alto profilo istituzionale”, che riconosce le competenze scientifiche e la visione strategica di Albergo e rafforza il contributo dell’Università Lum Giuseppe Degennaro al dialogo tra ricerca accademica e istituzioni nazionali. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie