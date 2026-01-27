Ballinari (Miele Varesino Dop): “Dieci anni di lavoro per riconoscimento dop”

(Adnkronos) – “La provincia di Varese è da sempre ad alta vocazione apistica. Sin dai primi del Novecento c’è stata un’evoluzione che ha portato a gratificare la qualità del prodotto rispetto alla quantità, nelle nostre aree scarsamente industrializzate. La Dop è un risultato che abbiamo raggiunto dopo circa dieci anni di lavoro, nel 2014. È un miele di acacia, per cui la prima produzione, con delle peculiarità che hanno portato al riconoscimento da parte dell’Unione europea del titolo Dop”. Lo ha detto Emilio Ballinari, presidente del Consorzio Qualità del Miele Varesino Dop, partecipando oggi a Roma nella sede del ministero dell’Agricoltura, all’incontro ‘Alleanza per le Api’, organizzato da Fai – Federazione apicoltori italiana e Fondazione Qualivita, in collaborazione con McDonald’s.

